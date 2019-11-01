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Серия Гран-при по фигурному катанию

Первый канал покажет в прямом эфире все выступления фигуристок на этапе Гран-при в Москве

Этап Гран-при пройдет на арене "Мегаспорт" с 15 по 17 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет короткие и произвольные программы в соревнованиях в одиночном женском катании, а также в состязаниях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

Пятый в сезоне этап Гран-при пройдет на льду арены "Мегаспорт" с 15 по 17 ноября.

Кроме того, зрители Первого канала смогут увидеть в прямом эфире произвольную программу танцевальных дуэтов, а также показательные выступления, которые пройдут 17 ноября.

В женском одиночном катании Россию на домашнем турнире представят двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова и Станислава Константинова. В парном катании выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Прямой эфир 15 ноября начнется в 18:30 мск, 16 ноября - в 18:00. Показательные выступления начнутся в 15:25.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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