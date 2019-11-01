"Динамо" сыграет с "Водником" в финале Кубка России по хоккею с мячом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло хабаровский "СКА-Нефтяник" со счетом 3:1 в полуфинальном матче Кубка России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Москве.

В составе "Динамо" голы забили Валерий Ивкин (33-я минута), Владислав Тарасов (47) и Сергей Шабуров (77). У хабаровского клуба отличился Василий Грановский (20).

"СКА-Нефтяник" не сыграет в финале Кубка страны впервые за шесть лет, клуб становился обладателем трофея последние три года.

В финале "Динамо" сыграет с архангельским "Водником", который обыграл в пятницу красноярский "Енисей" (4:3). "Финал четырех" проходит в Москве в ледовом дворце "Крылатское".

Кубок России по хоккею с мячом проводится с 1992 года. "Динамо" является шестикратным обладателем Кубка России, последний раз трофей бело-голубые выиграли в 2012 году, победив в финале красногорский "Зоркий".

Финал турнира пройдет 3 ноября.