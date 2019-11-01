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Еврокубки

ЦСКА победил "Зенит" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча прошла в Петербурге и завершилась победой столичного клуба со счетом 87:70
Игроки ЦСКА Андрей Воронцевич и "Зенита" Айон Густаво Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Андрей Воронцевич и "Зенита" Айон Густаво
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА в гостях обыграл петербургский "Зенит" со счетом 87:70 в матче шестого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Сибур-арене".

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Зенита" Айон Густаво, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал разыгрывающий Майк Джеймс (16).

"Зенит" и ЦСКА впервые встретились в Евролиге. По итогам прошлого сезона петербургский клуб получил специальное приглашение организаторов лиги (wild card), что позволило команде дебютировать в главном европейском баскетбольном турнире. В последней очной встрече 7 октября в рамках Единой лиги ВТБ "Зенит" на выезде обыграл ЦСКА (82:79).

Днем ранее российские "Химки" уступили в гостях сербской "Црвене Звезде" (78:90) в матче шестого тура.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав пять побед в шести матчах. Испанская "Барселона", на счету которой пять побед, позднее в пятницу встретится с итальянским клубом "Олимпия Милан". "Зенит" после шести туров находится на 15-м месте, имея в активе две победы.

В седьмом туре Евролиги ЦСКА на выезде сыграет с французским "Вийёрбаном" 8 ноября, днем ранее "Зенит" примет на своем паркете "Химки". Следующая очная встреча соперников состоится в Санкт-Петербурге 20 января 2020 года в рамках Единой лиги ВТБ.

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