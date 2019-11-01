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КХЛ

"Авангард" обыграл "Амур" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

БАЛАШИХА /Московская область/, 1 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:2 обыграл хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Авангарда" шайбы забросили Тэйлор Бек (21-я минута), Кирилл Семенов (25) и Сергей Широков (56). У "Амура" отличились Павел Турбин (12) и Александр Горшков (33).

Омский клуб смог победить впервые за четыре матча.

"Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 24 матчах. "Амур" идет 11-м, имея в активе 22 очка в 25 матчах.

В следующем матче "Авангард" примет 3 ноября столичное "Динамо", "Амур" 13 ноября встретится дома с санкт-петербургским СКА.

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома победил минское "Динамо" (3:2 ОТ), а "Сочи" на своем льду обыграл рижское "Динамо" (3:2). Рижане не могут победить сочинцев в рамках КХЛ с декабря 2015 года.

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