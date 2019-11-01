Глава РФС Дюков принял участие в заседании комитета национальных ассоциаций УЕФА

ТАСС, 1 ноября. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков принял участие в заседании комитета национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе обновление ролей и задач комитета. Также рассматривались программы UEFA Assist, которая направлена на обмен передовым опытом и оказание помощи пяти прочим конфедерациям, и UEFA Grow, которая была запущена в 2015 году с целью систематического и стратегического развития европейского футбола в сотрудничестве с национальными ассоциациями.

"Членам комитета были представлены презентации о программах развития европейского футбола. УЕФА предоставляет ассоциациям консультационные услуги по широкому спектру вопросов и стандартизированные решения для мониторинга эффективности программ развития. В основе этих программ лежит стратегическое планирование вокруг ключевых направлений: участие (массовость), вовлечение, имидж и доходы. РФС активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола", - сказал Дюков.

Дюков был избран президентом РФС 22 февраля 2019 года на внеочередной конференции организации в Москве.