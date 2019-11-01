Авербух: риск фигуристки Косторной в короткой программе Гран-при Франции оправдал себя

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Алена Косторная рискнула, вставив тройной аксель в короткую программу на этапе Гран-при во французском Гренобле, однако этот шаг оправдал себя. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух.

Девушки представили короткие программы в рамках французского этапа в пятницу. 16-летняя Косторная, для которой данный этап стал дебютным на взрослой серии Гран-при, занимает промежуточное первое место (76,55), 17-летняя Алина Загитова с результатом 74,24 балла идет второй.

"Хочется поздравить Алену и Алину, выступили они очень достойно, - сказал Авербух. - Конечно, не абсолютно безошибочно, девчонки знают, где у них были небольшие шероховатости, но это короткая программа на первом для них этапе Гран-при [нового сезона]. Хочется поздравить Алену с тем, что ей удалось прыгнуть тройной аксель - она впервые включила его на этапах Гран-при в короткой программе, но здесь пошла на такой риск, который себя оправдал и принес ей победу. Алина допустила небольшую ошибку на каскаде и пока уступает, но впереди произвольная программа, девочки находятся в очень хорошей форме и, конечно, мы ждем очень хороших прокатов в произвольной".

Загитова получила за свою короткую программу один балл штрафа. Авербух сообщил, что организаторы объяснили это нарушением со временем начала или окончания проката.

Произвольные программы в рамках этапа Гран-при в Гренобле девушки покажут в субботу.