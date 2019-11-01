Авербух: выступления российских фигуристов-одиночников вселяют осторожный оптимизм

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Удачные прокаты российских фигуристов на старте нового сезона вызывают сдержанный оптимизм. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух.

В пятницу мужчины представили короткие программы в рамках третьего в сезоне этапа Гран-при во французском Гренобле. Россиянин Александр Самарин продемонстрировал в своем выступлении два самых сложных четверных прыжка - лутц в каскаде с тройным тулупом и флип (на последнем элементе судьи усмотрели неверное ребро) и с результатом 98,48 балла занимает промежуточное второе место. Лидирует двукратный чемпион мира американец Натан Чен (102,48). Ранее на этапе Гран-при в Лас-Вегасе другой российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал бронзовую медаль.

"Я очень рад за Сашу Самарина, за его хорошее выступление, очень жаль, что не получилось совсем идеально откатать, небольшая ошибка на тройном акселе не позволила ему набрать "гроссмейстерские" 100 баллов, - сказал Авербух. - Но вообще мальчики в этом году вселяют осторожный оптимизм - и Дима Алиев, и Самарин показывают хорошие прокаты. Но будем ждать произвольной программы".

Также Авербух оценил шансы Самарина побороться с Ченом за победу на французском этапе. "Думаю, Саше надо справиться прежде всего с собой, Чен на данный момент сильнее, если он сам не будет много ошибаться, обойти его на этом турнире будет практически невозможно, - сказал собеседник агентства. - У него большое количество четверных прыжков, но он тоже катается не очень стабильно, если он допустит ошибки, обойти его будет под силу".

Мужчины представят произвольные программы в субботу.