Восторг спортсменов и знаменитые бабушки. В Ижевске стартовало первенство Европы по дзюдо

ИЖЕВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Мастер-классами, беседами с чемпионами и красочным представлением, в основу которого легла история 12-летнего дзюдоиста, открылось первенство Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет в Ижевске.

Соревнования столь высокого уровня впервые проходят в Удмуртии. Ранее Россия дважды организовывала первенства Европы до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. В Ижевск приехали представители 300 спортсменов из более чем 30 стран.

"Сегодня мы все находимся у стартовой черты грандиозного спортивного события. Более тысячи гостей из 33 стран съехались в столицу Удмуртии, 300 спортсменов готовятся выйти на татами, чтобы завоевать свое право на звание лучшего мастера боевых искусств масштаба целой части света. Это большая честь для Ижевска и Удмуртии, я рад всех приветствовать на родине чемпионов", - сказал на церемонии открытия глава Удмуртии Александр Бречалов.

Мастер-классы и дружеская беседа с чемпионами

Еще до начала церемонии открытия юные спортсмены из Ижевска смогли встретиться с прославленными спортсменами - серебряным призером Олимпиады в Лондоне Александром Михайлиным и триумфатором Игр-2012 Мансуром Исаевым.

Михайлин провел мастер-класс на татами для родителей и детей, юных спортсменов он обучил различным приемам и техникам, которые они смогут использовать в схватках. "Если в ближайшее время ребята, которые здесь присутствовали, что-нибудь попробуют и выиграют каким-то приемом на соревнованиях, это само скажет за себя. Я считаю, что такие мероприятия придают сильную мотивацию детям за счет родителей, ведь взрослые всегда являются примером для детей", - рассказал журналистам Михайлин.

Исаев также встретился с юными спортсменами и рассказал о своей истории успеха. "Я был приятно удивлен, что детишки очень грамотно мыслят. Мне было приятно с ними пообщаться, отвечать на их вопросы. Я рассказал свою историю, мы побеседовали в дружеской и теплой обстановке. Если мои слова кто-то пропустит через себя, пойдет по пути победителя, добьется успеха, то для меня это будет невероятным счастьем", - поделился эмоциями от встречи с детьми Исаев.

Снежный Ижевск для датчан

Российская сборная приехала на соревнования с надеждой завоевать медали во всех весовых категориях. По словам дзюдоистки Данны Нагучевой, спортсменам сборной очень помогают родные трибуны.

"Для нас очень много было сделано со стороны тренерского штаба, со стороны волонтеров и болельщиков, они очень сильно поддерживают нас, мы просто не можем проигрывать в родных стенах, поддержка колоссальная. Впереди финальный блок, в котором я буду выступать. Основное соперничество у нас с девочкой из Грузии, месяц назад она выиграла первенство мира по дзюдо, а если говорить о медальном зачете, то сильны итальянки и англичанки", - рассказала ТАСС Нагучева.

С серьезным настроем приехали в Ижевск и датчане, однако их планы, по словам наставника сборной Фредерика Агертофа, скромнее. "Мы хотим попробовать себя на этом уровне, улучшить нашу стратегию в поединках, попытаться занять призовые места, но наша команда настроена очень серьезно", - поделился планами с корреспондентом ТАСС Агертоф.

Молодой тренер датчан признался, что перед приездом в Удмуртию практически ничего не знал об Ижевске, но слышал имя знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. "Да-да, имя Калашникова мне было известно, я прочитал про него немного перед тем, как приехать к вам, а еще мне очень понравился собор", - сказал Агертоф, показывая на своем телефоне снимок Михаило-Архангельского кафедрального собора.

"А еще у вас снежная погода, она очень подходит для вашего города и его атмосферы", - добавил наставник сборной Дании.

О соборе с восторгом откликались и члены команды Великобритании Шелли Ладфорд и Лэчлан Мурхед. "Мы тоже были в этом кафедральном соборе и заходили внутрь, нам очень понравилось эта обстановка - иконы, золотое покрытие, очень здорово", - с восторгом вспомнили британцы.

История маленького дзюдоиста

На церемонии открытия организаторы показали зрителями, которые полностью заполнили трибуну спортивного комплекса "Олимпиец", историю 12-летнего мальчика-дзюдоиста. Действие начинается в Японии в одной из благодатных пагод, где ранним утром мастер боевых искусств провожает своего ученика в дальнее путешествие в Россию. Мастер дает ученику оберег - японского журавлика "сэмбадзуру". Это символ упорства и стремления к жизни, получивший популярность благодаря девочке Садако Сасаки, пережившей атомную бомбардировку Хиросимы.

Мальчик отправляется в путь, преодолевает шторм, достигает берегов гостеприимной России. Здесь его встречают красочные ярмарочные гуляния, он идет по стране, знакомится с ее традициями и достигает финальной точки своего пути - Ижевска. Вся история сопровождалась выступлениями творческих коллективов, одним из которых стали знаменитые "Бурановские бабушки", исполнившие свой известный хит Party for everybody, dance. Зал бурными аплодисментами встречал исполнительниц.

"Нас пригласили на это мероприятие, мы согласились, почему бы не поддержать спортсменов, почему бы не исполнить свой хит? Мы все очень любим такие шумные мероприятия и без раздумий решили приехать в Ижевск", - рассказала ТАСС руководитель коллектива Ольга Туктарева.

В финале церемонии открытия зрители на своих местах зажгли сотни светодиодных сердечек, после чего хор исполнил гимн России.

"Сегодня уже пятеро россиян участвует в финалах, я думаю, что все очень хорошо, это необычная ситуация, когда столько спортсменов из нашей страны борются в решающих поединках на подобных соревнованиях, это просто такой удачливый регион, спасибо вам всем", - рассказал журналистам после церемонии открытия глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.