Шестеркин назван лучшим голкипером месяца в Американской хоккейной лиге

ТАСС, 1 ноября. Российский вратарь Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером месяца в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

23-летний Шестеркин, выступающий за фарм-клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Хартфорд Вулф Пэк", в шести матчах одержал пять побед, пропустив девять шайб. В шести играх он отразил 146 из 155 бросков по воротам (94,2%), в одной встрече Шестеркин сумел отстоять "на ноль".

Лучшим игроком месяца стал американский форвард "Ютика Кометс" (фарм-клуб "Ванкувера") Рид Буше, в восьми матчах 26-летний нападающий набрал 13 (10 шайб + 3 передачи) очков, одержав победы во всех играх. Новичком месяца был признан шведский форвард Лукас Эльвенес из "Чикаго Вулвз" (фарм-клуб "Вегаса"), в его активе 15 (4+11) очков в 10 встречах.

Шестеркин подписал контракт с "Рейнджерс" в мае нынешнего года, но пока не сыграл за клуб ни одного официального матча в Национальной хоккейной лиге, российский голкипер является обладателем Кубка Харламова 2014 года в составе московского клуба "Спартак", с петербургским СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года.