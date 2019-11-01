Фигуристы Павлюченко и Ходыкин лидируют после короткой программы на этапе Гран-при

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

По итогам короткой программы фигуристы набрали 76,59 балла. Второе место занимает российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,77), третьими идут американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (68,65).

Павлюченко и Ходыкин ранее дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при. Также на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров 2018 года. Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19.

Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.