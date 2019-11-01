Форум боевых искусств "Битва чемпионов" в 11-й раз прошел в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ежегодный форум боевых искусств "Битва чемпионов" с участием ведущих спортсменов различных видов единоборств в 11-й раз состоялся в Москве. Мероприятие прошло во дворце спорта "Лужники" при аншлаге.

Проект "Битва чемпионов" - ежегодное спортивное мероприятие, проводимое Российским союзом боевых искусств (РСБИ), целью которого является продвижение боевых искусств и спортивных единоборств в России и за рубежом. Проект имеет два направления - "Сборная России против сборной мира" и "Школа против школы". В рамках направления "Школа против школы", которое состоялось в пятницу, проходят состязания между различными стилями и направлениями боевых искусств и спортивных единоборств в соответствии с универсальными международными правилами. Бои длились три раунда по две минуты каждый.

Андрей Ченохин (киокусинкай) оказался сильнее Асхабали Магомедова (асихара карате), Иван Шпедт (кудо) победил Арслана Гаджиева (грэпплинг), Расул Омаров (ушу) выиграл бой у Юрия Заатова (кикбоксинг). Дмитрий Марченко (джиу-джитсу) победил Максима Футина (самбо), а Максим Сульгин (тайский бокс) взял верх над Янисом Будаговым (кикбоксинг).

Среди зрителей присутствовало большое количество детей. Они сумели увидеть преимущества и недостатки различных видов боевых искусств, что позволит им в будущем сделать выбор в пользу занятия той или иной дисциплиной.

Также в рамках программы мероприятия состоялись три титульных боя. В дисциплине "киокусинкай" россиянин Тимур Гасташев в дополнительном раунде уступил чеху Яну Соукупу. В кикбоксинге россиянин Александр Захаров нокаутировал в пятом раунде француза Закарию Лаауатни. В главном бою вечера россиянин Магомед Зайнуков завоевал пояс интерконтинентального чемпиона мира по тайскому боксу, досрочно во втором раунде победив иранца Масуда Минаэя.

РСБИ был создан в июне 2005 года, союз объединяет 65 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в России. Участниками "Битвы чемпионов" в разные годы были такие выдающиеся мастера боевых искусств, как Федор Емельяненко и Бату Хасиков.