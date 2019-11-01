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Футбол в России

Футбольный матч "Торпедо" - "СКА-Хабаровск" перенесен из-за запрета полиции

Игра перенесена с домашней арены "Торпедо" на Восточной улице и пройдет в спортивном городке "Лужников"

ТАСС, 1 ноября. Встреча 21-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским "Торпедо" и клубом "СКА-Хабаровск" перенесена со стадиона имени Эдуарда Стрельцова из-за запрета полиции. Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

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Встреча между "Торпедо" и "СКА-Хабаровском" запланирована на 3 ноября, игра должна была пройти на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве, который по окончании 2019 года закроется на реконструкцию.

"Мы вынуждены перенести матч 21-го тура ФНЛ "Торпедо" - "СКА-Хабаровск" по независящим от нас причинам с Восточной улицы на стадион "Спортивный городок" [в Лужниках]. Полиция не согласовала проведение матча на стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером", - говорится в сообщении.

12 июля пресс-служба "Торпедо" сообщила, что в связи со строительными работами на стадионе имени Стрельцова матч будет сыгран на резервной арене, которой является стадион академии московского "Спартака". Фанаты "Торпедо" отказались поддерживать команду из-за проведения игры на стадионе академии "Спартака", а не на домашней арене. После реконструкции стадиона имени Стрельцова его вместимость увеличится до 15 076 мест, на территории арены появится 780 парковочных мест. Стадион будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций для проведения матчей самого высокого уровня.

В турнирной таблице первенства Олимп - ФНЛ "Торпедо" располагается на первом месте, набрав 47 очков после 20 матчей, "СКА-Хабаровск" идет седьмым, имея в активе 31 очко после 20 встреч.

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