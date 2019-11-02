Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 2 ноября. "Каролина" обыграла "Детройт" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Андрей Свечников (8-я минута), Себастьян Ахо (21, 32), Нино Нидеррайтер (22), Мартин Некас (29), Брок Макгин (42) и Теуво Терявяйнен (57). У проигравших отличились Энтони Манта (17, 29) и Тайлер Бертуцци (37).

Свечников забросил шестую шайбу в текущем чемпионате и пятую - в последних трех матчах, всего на его счету 13 очков (6 шайб + 7 передач) в нынешнем сезоне.

"Каролина" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 13 встреч, "Детройт" идет 14-м с девятью очками в 14 матчах. В следующем матче "Каролина" 3 ноября примет "Нью-Джерси", "Детройт" в этот же день в гостях сыграет с "Флоридой".

"Вашингтон" на своей площадке разгромил "Баффало" со счетом 6:1. Российский форвард столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей, всего на счету капитана "Вашингтона" 19 (11+8) очков в нынешнем сезоне. Его партнеры по команде - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов - результативными действиями не отметились.

"Айлендерс" одержали восьмую победу подряд, обыграв дома "Тампу" со счетом 5:2. Российские игроки проигравшей команды - Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков - не набрали баллов за результативность, голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25. "Нью-Джерси" на своей площадке проиграл "Филадельфии" (3:4 Б). В составе гостей дебютную встречу в НХЛ провел российский форвард Герман Рубцов, который был выбран клубом под общим 22-м номером на драфте 2016 года.