Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Детройт" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:3
Андрей Свечников AP Photo/Paul Vernon
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 2 ноября. "Каролина" обыграла "Детройт" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Андрей Свечников (8-я минута), Себастьян Ахо (21, 32), Нино Нидеррайтер (22), Мартин Некас (29), Брок Макгин (42) и Теуво Терявяйнен (57). У проигравших отличились Энтони Манта (17, 29) и Тайлер Бертуцци (37).

Свечников забросил шестую шайбу в текущем чемпионате и пятую - в последних трех матчах, всего на его счету 13 очков (6 шайб + 7 передач) в нынешнем сезоне.

"Каролина" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 19 очков после 13 встреч, "Детройт" идет 14-м с девятью очками в 14 матчах. В следующем матче "Каролина" 3 ноября примет "Нью-Джерси", "Детройт" в этот же день в гостях сыграет с "Флоридой".

"Вашингтон" на своей площадке разгромил "Баффало" со счетом 6:1. Российский форвард столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей, всего на счету капитана "Вашингтона" 19 (11+8) очков в нынешнем сезоне. Его партнеры по команде - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов - результативными действиями не отметились.

"Айлендерс" одержали восьмую победу подряд, обыграв дома "Тампу" со счетом 5:2. Российские игроки проигравшей команды - Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков - не набрали баллов за результативность, голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25. "Нью-Джерси" на своей площадке проиграл "Филадельфии" (3:4 Б). В составе гостей дебютную встречу в НХЛ провел российский форвард Герман Рубцов, который был выбран клубом под общим 22-м номером на драфте 2016 года.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Коламбус" в матче НХЛ. Барбашев отметился передачей
Встреча завершилась со счетом 4:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС