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НХЛ

"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Коламбус" в матче НХЛ. Барбашев отметился передачей

Встреча завершилась со счетом 4:3
Иван Барбашев AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke
Описание
Иван Барбашев
© AP Photo/Kathleen Malone-Van Dyke

ТАСС, 2 ноября. "Сент-Луис" победил "Коламбус" в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Роберт Томас (15-я минута), Брэйден Шенн (33), Оскар Сундквист (33) и Давид Перрон (61). У проигравших отличились Пьер-Люк Дюбоа (20), Сонни Милано (26) и Оливер Бьоркстранд (31).

Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился результативной передачей, всего на его счету 3 очка (0 шайб + 3 передачи) в нынешнем сезоне. Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко выбыл из строя до апреля из-за травмы плеча.

"Сент-Луис" одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 19 очков после 14 встреч. "Коламбус" идет 12-м на Востоке с 13 очками в 13 играх. В следующем матче "Сент-Луис" 3 ноября в гостях сыграет с "Миннесотой", "Коламбус" в этот же день примет "Калгари".

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