Боксер Алоян проведет бой против панамца Батисты 10 декабря

ТАСС, 2 ноября. Российский боксер Михаил Алоян 10 декабря проведет поединок против панамца Ронала Батисты. Об этом Алоян сообщил на своей странице в Instagram.

Поединок состоится в Кемерове. На кону будет стоять золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг.