Боксер Алоян проведет бой против панамца Батисты 10 декабря

ТАСС, 2 ноября. Российский боксер Михаил Алоян 10 декабря проведет поединок против панамца Ронала Батисты. Об этом Алоян сообщил на своей странице в Instagram.
Поединок состоится в Кемерове. На кону будет стоять золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг.
Алоян в октябре прошлого года проиграл южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весе до 53,52 кг. С того момента россиянин не выходил на ринг. Всего на его счету четыре победы (ни одного - нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2012, двукратным чемпионом мира и обладателем бронзы мирового первенства среди любителей.
На счету Батисты 13 боев на профессиональном ринге, 12 побед (восемь - нокаутом) и одно поражение.