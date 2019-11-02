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Мировой футбол

Клопп заявил о необходимости сократить число турниров для отдыха футболистов

Тренер "Ливерпуля" заявил, что ведущие игроки отдыхают только в течение двух недель в году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп считает, что необходимо сократить число турниров для того, чтобы у игроков было больше времени для восстановления. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Guardian.

У "Ливерпуля" запланирован матч 1/4 финала Кубка английской лиги против "Астон Виллы" на 17 декабря, на следующий день команда должна сыграть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира.

"Представители Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководства ведущих чемпионатов и от пяти до 10 главных тренеров топ-клубов должны провести встречу и обсудить сложившуюся ситуацию в футболе, - сказал Клопп. - Задача тренера заключается в том, чтобы помочь игрокам реализовать свой потенциал. Достижение этой цели возможно только при выстраивании нормального тренировочного процесса и возможности восстановления, но в современном футболе у тренеров больше нет времени на это. Все, что остается, - предсезонные сборы, проведение которых осложняется множеством вещей, и только в последние 10 дней перед стартом сезона тренер может получить в свое распоряжение всех игроков команды".

Также Клопп заявил, что ведущие игроки отдыхают только в течение двух недель в году из-за большого числа турниров, в которых футболистам приходится участвовать, и раскритиковал возможное решение о расширении и переносе на лето клубного чемпионата мира 2021 года. Немец считает, что составы клубов не рассчитаны на такое большое число матчей в сезоне. Согласие с Клоппом выразил главный тренер другого английского клуба, "Манчестер Сити", испанец Хосеп Гвардиола. "Я полностью согласен с Клоппом, необходимо сократить число турниров и дать игрокам больше времени для восстановления", - приводит слова испанца Manchester Evening News.

"Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии, набрав 28 очков в 10 матчах, "Манчестер Сити" идет на втором месте (22 очка). В 11-м туре подопечные Клоппа на выезде сыграют против "Астон Виллы" в субботу, в этот же день "Манчестер Сити" примет на своем поле "Саутгемптон". В Лиге чемпионов "Ливерпуль" занимает второе место в группе Е, имея в активе 6 очков в трех матчах, "Манчестер Сити" лидирует в группе С (9 очков, три матча). В четвертом туре "Ливерпуль" примет бельгийский "Генк" 5 ноября, "Манчестер Сити" на выезде встретится с итальянской "Аталантой" 6 ноября.

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