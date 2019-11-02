Мать Роналду считает, что ее сын заслужил больше "Золотых мячей"

ТАСС, 2 ноября. Мать португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что ее сын заслужил большее количество "Золотых мячей". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - награды, вручаемой лучшему футболисту года в мире журналом France Football.

"Криштиану мог бы получить больше "Золотых мячей", если бы не футбольная мафия, это правильное слово для определения, - заявила Долореш Авейру на церемонии празднования 106-летия португальского клуба "Униао Мадейра". - Если бы Криштиану был испанским или английским футболистом, такого бы не произошло. Я не знаю, получит ли Криштиану "Золотой мяч" по итогам сезона, но верю в это, думаю, он заслужил награду".

Роналду 34 года, он выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, в составе клуба игрок стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018). Ранее футболист играл за испанский "Реал" (Мадрид), английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг", он является двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов (четырежды в составе "Реала", еще один раз вместе с "Манчестер Юнайтед"). В составе сборной Португалии Роналду провел 162 матча, в которых забил 95 мячей (оба показателя являются рекордными для национальной команды), вместе с командой Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.

France Football учредил приз "Золотой мяч" в 1956 году, чаще всех награды получали Роналду и аргентинец Лионель Месси - по пять раз, трижды лучшим игроком признавались француз Мишель Платини и голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен. В период с 2011 по 2015 год награда вручалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), однако в 2016 году ФИФА учредила собственный приз, который стал вручаться по итогам сезона. В 2018 году "Золотой мяч" выиграл хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич, обладатель приза 2019 года будет объявлен 2 декабря в парижском театре Шатле.