Бабош и Младенович вышли в финал в паре на Итоговом турнире WTA

ТАСС, 2 ноября. Венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович обыграли австралийку Саманту Стосур и китаянку Чжан Шуай в первом полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Турнир проходит в китайском Шэньчжэне.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 10:8 в пользу Бабош и Младенович. Позднее в субботу в другом полуфинале встретятся пары Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды) и Cе Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).

26-летняя Бабош занимает шестое место в рейтинге WTA среди пар, она завоевала 21 титул на парных турнирах WTA (два в этом году). Венгерская теннисистка является двукратным победителем турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (2018) и Франции (2019) в парном разряде.

Младенович, которой также 26 лет, располагается на пятом месте в рейтинге WTA, она также 21 раз побеждала на парных турнирах WTA (дважды в этом году). На турнирах серии Большого шлема Младенович, помимо титулов с Бабош, также стала победительницей Открытого чемпионата Франции 2016 года.

Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир в 2018 году. Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.