Эксперт: арбитр ошибся с назначением пенальти в ворота "Ахмата" в матче с "Динамо"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Ахматом" Сергей Лапочкин ошибся, назначив пенальти в ворота команды из Грозного. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Встреча проходит на "ВТБ-Арене" в Москве. На 31-й минуте встречи Лапочкин назначил пенальти в ворота "Ахмата" за игру рукой в своей штрафной Магомеда Мусалова. Голкипер грозненской команды Евгений Городов отразил 11-метровый удар в исполнении Кирилла Панченко.

"К сожалению, Лапочкин ошибся", - отметил Хусаинов.

По итогам прошлого сезона Российский футбольный союз (РФС) признал Лапочкина лучшим арбитром.