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Итоговый турнир WTA

Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

Ее соперница по полуфиналу швейцарка Белинда Бенчич не смогла продолжить игру в третьем сете
Элина Свитолина AP Photo/Andy Wong
Описание
Элина Свитолина
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 2 ноября. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич досрочно завершила выступление в третьем сете полуфинального матча Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, против украинки Элины Свитолиной.

Матч был прерван при счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу 25-летней украинки, посеянной под восьмым номером. Спортсменки встретились в четвертый раз, Свитолина одержала вторую победу. Позднее в четверг во втором полуфинале встретятся австралийка Эшли Барти (1) и чешка Каролина Плишкова (2).

22-летняя швейцарка стала четвертой теннисисткой, не сумевшей доиграть турнир из-за травмы. Ранее на групповом этапе снялись японка Наоми Осака, канадка Бьянка Андрееску и голландка Кики Бертенс, которая заменила Осаку. На групповом этапе Свитолина одержала три победы, Бенчич дважды выиграла и один раз уступила.

Свитолина занимает восьмое место в рейтинге WTA, на ее счету 13 титулов на турнирах под эгидой организации. Высшим достижением украинки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2019) и Открытого чемпионата США (2019).

Бенчич располагается на седьмом месте в рейтинге WTA, в ее активе четыре титула на турнирах WTA (два в этом году). Лучшим результатом швейцарки на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США (2019).

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Свитолина является действующей победительницей турнира. Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

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Итоговый турнир WTA
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