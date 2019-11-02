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Футбол в России

"Уфа" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 2 ноября. "Уфа" сыграла вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Ловро Бизяк (72-я минута, с пенальти), у гостей отличился Эдер (59).

По ходу текущего сезона "Уфа" на своем поле сумела отобрать очки у нескольких команд, которые располагаются выше в турнирной таблице. Команда одержала победы над московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" (оба матча завершились со счетом 1:0), сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).

В турнирной таблице "Уфа" занимает восьмое место, набрав 17 очков. "Локомотив" с 30 очками идет вторым, уступая два очка лидирующему "Зениту", который свой матч 15-го тура проведет позднее в субботу на своем поле против ЦСКА.

В следующем туре "Уфа" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Краснодар". Обе встречи пройдут 10 ноября. Кроме того, 6 ноября "Локомотиву" предстоит провести домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит14102229-732
2Локомотив1593323-1530
3Ростов1492326-2129
4Краснодар1484227-1528
5ЦСКА1482420-1326
6Урал1453620-2718
7Спартак1453616-1518
8Уфа1545613-1617
9Крылья Советов1452718-1817
10Рубин144468-1616
11Арсенал1444616-2016
12Оренбург1443718-2115
13Динамо1536611-1615
14Ахмат1535710-2114
15Сочи1434711-1813
16Тамбов1432914-2111
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