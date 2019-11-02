"Уфа" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 ноября. "Уфа" сыграла вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Ловро Бизяк (72-я минута, с пенальти), у гостей отличился Эдер (59).
По ходу текущего сезона "Уфа" на своем поле сумела отобрать очки у нескольких команд, которые располагаются выше в турнирной таблице. Команда одержала победы над московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" (оба матча завершились со счетом 1:0), сыграла вничью с московским ЦСКА (1:1).
В турнирной таблице "Уфа" занимает восьмое место, набрав 17 очков. "Локомотив" с 30 очками идет вторым, уступая два очка лидирующему "Зениту", который свой матч 15-го тура проведет позднее в субботу на своем поле против ЦСКА.
В следующем туре "Уфа" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Краснодар". Обе встречи пройдут 10 ноября. Кроме того, 6 ноября "Локомотиву" предстоит провести домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|14
|10
|2
|2
|29-7
|32
|2
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|3
|Ростов
|14
|9
|2
|3
|26-21
|29
|4
|Краснодар
|14
|8
|4
|2
|27-15
|28
|5
|ЦСКА
|14
|8
|2
|4
|20-13
|26
|6
|Урал
|14
|5
|3
|6
|20-27
|18
|7
|Спартак
|14
|5
|3
|6
|16-15
|18
|8
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|5
|2
|7
|18-18
|17
|10
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|11
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|16-20
|16
|12
|Оренбург
|14
|4
|3
|7
|18-21
|15
|13
|Динамо
|15
|3
|6
|6
|11-16
|15
|14
|Ахмат
|15
|3
|5
|7
|10-21
|14
|15
|Сочи
|14
|3
|4
|7
|11-18
|13
|16
|Тамбов
|14
|3
|2
|9
|14-21
|11