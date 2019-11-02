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Летние неолимпийские виды спорта

"Енисей-СТМ" стал десятикратным чемпионом России по регби

В финале клуб обыграл "Красный Яр" со счетом 27:13

ТАСС, 2 ноября. Красноярский "Енисей-СТМ" обыграл "Красный Яр" со счетом 27:13 в финальном матче чемпионата России.

"Енисей-СТМ" стал десятикратным чемпионом России, выиграв турнир четвертый год подряд. Клуб догнал красноярский "Красный Яр" по числу чемпионских титулов, это лучший результат в российской истории.

Также "Енисей-СТМ" является девятикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером национального первенства. "Енисей-СТМ" шесть раз побеждал в Кубке России и семь раз уступал в финальных матчах турнира, в этом году "Красный Яр" переиграл "Енисей-СТМ" в финале со счетом 19:17.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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