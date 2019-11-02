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Летние неолимпийские виды спорта

Шипов: везение помогло российским шахматистам выиграть командный чемпионат Европы

Второе место заняла команда Украины

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Везение помогло мужской сборной России одержать победу на командном чемпионате Европы по шахматам в Грузии. Таким мнением с ТАСС поделился гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов.

Турнир завершился в субботу, сборная России одержала победу, опередив ставших вторыми украинцев на одно очко. В составе российской команды выступали Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Даниил Дубов и Кирилл Алексеенко.

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"И украинцы, и немцы, и англичане, и армяне, и азербайджанцы - все эти команды с серьезными основаниями могли рассчитывать на золото, но тут нашим ребятам немножко повезло, что уж говорить, - сказал Шипов. - И наши ребята молодцы, держались, очень приятно, что команда молодая, выступала без лидеров, это говорит о том, что у нас есть хороший резерв. Ясно, что на олимпиаде (Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в 2020 году в Ханты-Мансийске - прим. ТАСС) команда будет несколько другой, но из этой золотой сборной два, а то и три человека в нее могут войти. У тренерского состава мужской сборной России голова теперь болеть будет со страшной силой, потому что мест всего пять, но я, будь у меня возможность, поставил бы восьмерых".

"С учетом того, что в домашней олимпиаде мы можем выставить три команды, я думаю, что наше руководство будет каким-то образом тасовать состав так, чтобы и первая команда претендовала на золото, и вторая не подвела", - добавил специалист.

Также Шипов отметил, что уровень командного чемпионата Европы вырос. "Если уж говорить цинично и глобально, чемпионат Европы всегда считался третьим турниром, первый - это олимпиада, самое-самое престижное, второй - это командный чемпионат мира, а дальше - чемпионат Европы, где происходила обкатка молодежи, - сказал он. - Но сейчас я могу сказать, что командный чемпионат Европы не уступает по составу мировому первенству, это был очень серьезный турнир, много сильных сборных, и до олимпиады это была очень серьезная проверка".

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Летние неолимпийские виды спорта
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