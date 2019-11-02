Шипов: преимущество российских шахматисток на командном ЧЕ было значительным

"У женщин превосходство над конкурентками было довольно большим, Грузию мы обыграли легко, а украинки, которые также были нашими конкурентками, даже не смогли до нас добраться - так высоко мы парили, - сказал Шипов. - Правда в предпоследнем туре мы дали шанс, случилась незапланированная ничья со сборной Армении, которая заставила всех поволноваться, была вероятность, что мы проиграем, а тогда и золото бы подвисло. Кстати, у нас не выступала Александра Костенюк - многолетний лидер нашей команды, но у нее очень тяжелый график, в женской команде чуть более ограниченный состав, но восемь претенденток на пять мест [в составе российской сборной на Всемирную шахматную олимпиаду 2020 года в Ханты-Мансийске] тоже есть, так что я смотрю на будущее наших командных турниров с большим оптимизмом".

Мужская сборная России также стала победителем турнира.