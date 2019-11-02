Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Шипов: преимущество российских шахматисток на командном ЧЕ было значительным

Женская сборная России выиграла турнир в третий раз подряд

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские шахматистки значительно превосходили соперниц на командном чемпионате Европы в грузинском Батуми. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов.

Командный чемпионат Европы завершился в субботу, сборная России выиграла турнир в третий раз подряд. В составе российской команды выступали Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря.

На эту тему
Российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата Европы

"У женщин превосходство над конкурентками было довольно большим, Грузию мы обыграли легко, а украинки, которые также были нашими конкурентками, даже не смогли до нас добраться - так высоко мы парили, - сказал Шипов. - Правда в предпоследнем туре мы дали шанс, случилась незапланированная ничья со сборной Армении, которая заставила всех поволноваться, была вероятность, что мы проиграем, а тогда и золото бы подвисло. Кстати, у нас не выступала Александра Костенюк - многолетний лидер нашей команды, но у нее очень тяжелый график, в женской команде чуть более ограниченный состав, но восемь претенденток на пять мест [в составе российской сборной на Всемирную шахматную олимпиаду 2020 года в Ханты-Мансийске] тоже есть, так что я смотрю на будущее наших командных турниров с большим оптимизмом".

Мужская сборная России также стала победителем турнира.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Вратарские подвиги на стадионе Яшина. "Динамо" ушло от поражения в матче РПЛ с "Ахматом"
Встреча завершилась со счетом 1:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС