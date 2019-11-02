"Чеховские медведи" прервали серию поражений в гандбольной ЛЧ, обыграв "Кристианстад"

ТАСС, 2 ноября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" со счетом 37:26 одержал победу над шведским "Кристианстадом" в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее российский клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения кряду. "Чеховские медведи" набрали четыре очка и поднялись на пятую строчку в группе D, опередив "Кристианстад" (3). Лидером группы является бухарестское "Динамо" (10). В следующий раунд турнира выйдут две лучшие команды из группы.

В следующем матче "Чеховские медведи" в гостях сыграют с польской "Вислой" 10 ноября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.