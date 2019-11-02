Фристайлистка Прусакова из-за операции начнет соревновательный сезон не ранее февраля

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российская фристайлистка Лана Прусакова не ранее февраля сможет принять участие в соревнованиях, спортсменка продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке. Об этом ТАСС в субботу сообщил старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплинах "слоупстайл" и "биг-эйр" Никита Васильев.

Спортсменка в марте 2019 года стала победительницей соревнований в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске. 19-летняя Прусакова также является обладательницей золотой медали Юношеских олимпийских игр (2016) и четырехкратной чемпионкой России в слоупстайле. Прусакова была прооперирована в апреле.

"Прусакова перенесла операцию на передней крестообразной связке, она уже прошла полную реабилитацию. На данный момент Лана уже находится в команде, выехала с нами на сбор в Австрию, будет вставать на снег. В этом сезоне ее задача - максимально восстановиться и вернуть форму. Планируем, что в феврале или марте она уже примет участие в соревнованиях", - рассказал Васильев.

Первый этап Кубка мира по слоупстайлу пройдет в австрийском Штубае 23 ноября.