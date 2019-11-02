"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии

ТАСС, 2 ноября. Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1 уступили "Борнмуту" в гостевом матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Единственный гол на 45-й минуте забил Джошуа Кинг.

"Манчестер Юнайтед" потерпел четвертое поражение в текущем розыгрыше АПЛ, ранее клуб из Манчестера проигрывал дома "Кристал Пэлас" (1:2), в гостях "Вест Хэму" (0:2) и на выезде "Ньюкаслу" (0:1). В турнирной таблице АПЛ подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают восьмое место, имея в активе 13 очков после 11 матчей, это худший результат клуба с сезона 1986/87, когда "Манчестер Юнайтед" набрал 11 очков в 11 турах. "Борнмут" идет шестым, набрав 16 очков после 11 встреч.

В следующем туре 10 ноября "Манчестер Юнайтед" дома примет "Брайтон", 7 ноября клуб из Манчестера на домашнем поле примет сербский "Партизан" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Европы. "Борнмут" в 12-м туре АПЛ встретится на выезде с "Ньюкаслом" 9 ноября.