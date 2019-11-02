Шайба Кравцова не спасла "Трактор" от поражения в матче КХЛ с "Автомобилистом"

В составе победителей шайбы забросили Алексей Василевский (16-я минута), Вячеслав Литовченко (18), Павел Дацюк (23), Найджел Доус (30) и Андрей Обидин (34). У "Трактора" отличились Демид Мансуров (27), Виталий Кравцов (51) и Ярослав Косов (51).

"Автомобилист" одержал вторую победу после семиматчевой серии поражений. Дацюк отметился второй шайбой в двух матчах, всего в сезоне 41-летний нападающий провел 12 игр и набрал 3 (2 шайбы + 1 голевая передач) очка.

Для Кравцова эта шайба стала первой в текущем сезоне за "Трактор" после возвращения из "Нью-Йорк Рейнджерс", в своей дебютной встрече 30 октября против минского "Динамо" (4:1) 19-летний россиянин отличиться не сумел. В мае россиянин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ, если он не будет заявлен в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге, выступая в фарм-клубе "Рейнджерс" - "Хартфорде". До перехода в американский клуб россиянин выступал за "Трактор" и признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в Матче всех звезд КХЛ 2019 года.

"Автомобилист" занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 24 матчах. "Трактор" идет 11-м, записав в актив 22 очка в 27 играх.

В следующем матче "Автомобилист" сыграет дома 13 ноября с "Сочи", "Трактор" днем ранее встретится на выезде с магнитогорским "Металлургом".