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Итоговый турнир WTA

Австралийка Барти сыграет с украинкой Свитолиной в финале Итогового турнира WTA

В полуфинале Барти победила Каролину Плишкову из Чехии

ТАСС, 2 ноября. Австралийка Эшли Барти победила чешку Каролину Плишкову в полуфинальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу 23-летней Барти, которая посеяна на турнире под первым номером. Плишкова имеет второй номер посева. Эта встреча стала шестой между спортсменками, Барти одержала четвертую победу. Ранее в субботу в другом полуфинале швейцарка Белинда Бенчич (7) не смогла из-за травмы продолжить встречу с украинкой Элиной Свитолиной (8).

На групповом этапе Плишкова и Барти одержали по две победы и потерпели по одному поражению.

Барти является лидером мирового рейтинга. В активе теннисистки шесть побед на турнирах WTA, также австралийка является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции.

Плишкова занимает вторую строчку рейтинга WTA, на счету 27-летней теннисистки 15 титулов на турнирах под эгидой ассоциации. На турнирах серии Большого шлема чешка становилась финалисткой Открытого чемпионата США в 2016 году, а также доходила до полуфинала Открытого чемпионата Франции (2017) и полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2019).

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Свитолина является действующей победительницей турнира. Финал соревнований пройдет 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

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Итоговый турнир WTA
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