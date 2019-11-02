Новак Джокович стал первым финалистом теннисного турнира в Париже

ТАСС, 2 ноября. Сербский теннисист Новак Джокович победил болгарина Григора Димитрова в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Призовой фонд соревнований составляет €5,2 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 32-летнего серба. Спортсмены встретились в десятый раз, Джокович одержал девятую победу. В финале посеянный под первым номером на турнире Джокович сыграет с победителем встречи между Денисом Шаповаловым из Канады и испанцем Рафаэлем Надалем (2). Ранее борьбу на турнире завершили россияне Карен Хачанов (восьмой посев, второй круг), Андрей Рублев (первый круг) и Даниил Медведев (четвертый посев, второй круг).

Джокович возглавляет рейтинг ATP, в его активе 76 титулов ATP. Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года.

Димитров занимает 27-е место мирового рейтинга, на счету 28-летнего теннисиста восемь титулов АТР. На турнирах серии Большого шлема он добирался до полуфиналов на Открытом чемпионате США (2019), Открытом чемпионате Австралии (2017) и Уимблдоне (2014).

Турнир в Париже завершится 3 ноября. Из россиян на нем побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006) и Хачанов (2018).