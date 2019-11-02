Гол Мелкадзе принес победу "Тамбову" в матче чемпионата России по футболу с "Сочи"

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" со счетом 2:1 обыграли "Сочи" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
В составе "Тамбова" забили Михаил Костюков (41) и Георгий Мелкадзе (56). У "Сочи" отличился Кристиан Нобоа (44). Мелкадзе забил четвертый гол в шести матчах чемпионата в составе "Тамбова". Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из "Спартака", дважды отличился 21 сентября в домашней игре с "Ростовом" (2:1) и забил один гол в гостевой игре с казанским "Рубином" (1:2), которая прошла 5 октября.
"Тамбов" впервые одержал две победы кряду в РПЛ, в прошлом туре клуб на своем поле разгромил "Уфу" (3:0). Перед матчем с "Уфой" с поста главного тренера "Тамбова" ушел Александр Григорян, исполняющим обязанности наставника "Тамбова" был назначен Сергей Первушин, входивший в тренерский штаб Григоряна.
"Тамбов" занимает 14-е место, набрав 14 очков после 15 матчей. Впервые с 8-го тура, который прошел в конце августа - начале сентября, "Тамбов" поднялся с последней строчки в таблице чемпионата. "Сочи" располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе 13 очков после 15 встреч.
В следующем матче 9 ноября "Тамбов" на выезде сыграет с "Ростовом", а "Сочи" днем позднее на домашнем поле примет столичный ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|14
|10
|2
|2
|29-7
|32
|2
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|3
|Ростов
|14
|9
|2
|3
|26-21
|29
|4
|Краснодар
|14
|8
|4
|2
|27-15
|28
|5
|ЦСКА
|14
|8
|2
|4
|20-13
|26
|6
|Урал
|14
|5
|3
|6
|20-27
|18
|7
|Спартак
|14
|5
|3
|6
|16-15
|18
|8
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|5
|2
|7
|18-18
|17
|10
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|11
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|16-20
|16
|12
|Оренбург
|14
|4
|3
|7
|18-21
|15
|13
|Динамо
|15
|3
|6
|6
|11-16
|15
|14
|Тамбов
|15
|4
|2
|9
|16-22
|14
|15
|Ахмат
|15
|3
|5
|7
|10-21
|14
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13