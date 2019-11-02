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Футбол в России

Гол Мелкадзе принес победу "Тамбову" в матче чемпионата России по футболу с "Сочи"

Игра прошла на стадионе "Фишт" в Сочи

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" со счетом 2:1 обыграли "Сочи" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

В составе "Тамбова" забили Михаил Костюков (41) и Георгий Мелкадзе (56). У "Сочи" отличился Кристиан Нобоа (44). Мелкадзе забил четвертый гол в шести матчах чемпионата в составе "Тамбова". Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из "Спартака", дважды отличился 21 сентября в домашней игре с "Ростовом" (2:1) и забил один гол в гостевой игре с казанским "Рубином" (1:2), которая прошла 5 октября.

"Тамбов" впервые одержал две победы кряду в РПЛ, в прошлом туре клуб на своем поле разгромил "Уфу" (3:0). Перед матчем с "Уфой" с поста главного тренера "Тамбова" ушел Александр Григорян, исполняющим обязанности наставника "Тамбова" был назначен Сергей Первушин, входивший в тренерский штаб Григоряна.

"Тамбов" занимает 14-е место, набрав 14 очков после 15 матчей. Впервые с 8-го тура, который прошел в конце августа - начале сентября, "Тамбов" поднялся с последней строчки в таблице чемпионата. "Сочи" располагается на последней, 16-й строчке, имея в активе 13 очков после 15 встреч.

В следующем матче 9 ноября "Тамбов" на выезде сыграет с "Ростовом", а "Сочи" днем позднее на домашнем поле примет столичный ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит14102229-732
2Локомотив1593323-1530
3Ростов1492326-2129
4Краснодар1484227-1528
5ЦСКА1482420-1326
6Урал1453620-2718
7Спартак1453616-1518
8Уфа1545613-1617
9Крылья Советов1452718-1817
10Рубин144468-1616
11Арсенал1444616-2016
12Оренбург1443718-2115
13Динамо1536611-1615
14Тамбов1542916-2214
15Ахмат1535710-2114
16Сочи1534812-2013

 

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Российский футбол
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