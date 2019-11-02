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ATP

Надаль получил травму, Шаповалов сыграет в финале турнира в Париже с Джоковичем

33-летний испанский теннисист травмировался на разминке перед полуфиналом с Денисом Шаповаловым

ТАСС, 2 ноября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил травму перед полуфинальным матчем с канадцем Денисом Шаповаловым на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации издания, Надаль получил травму во время разминки и отказался от участия в матче. Характер травмы 33-летнего игрока остается неизвестным.

Шаповалов встретится в финале с посеянным под первым номером сербом Новаком Джоковичем.

Надаль, занимающий второе место в рейтинге АТР, одержал четыре победы на Открытом чемпионате США, также на его счету рекордные 12 побед на "Ролан Гаррос", две - на Уимблдоне, одна - на Открытом чемпионате Австралии.

Шаповалов занимает 28-ю строчку рейтинга, в активе 20-летнего теннисиста одна победа на турнирах АТР.

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