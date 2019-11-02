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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при во Франции

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон заняли первое место на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду. Соревнования проходят во французском Гренобле.

По итогам двух программ французский дуэт получил 222,24 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (204,84), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34). Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стал пятым (184,44).

Этап Гран-при во Франции завершится в субботу.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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