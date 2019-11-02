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Футбол в Италии

"Рома" обыграла "Наполи" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 2:1
Описание
© EPA-EFE/CLAUDIO PERI

ТАСС, 2 ноября. Футболисты "Ромы" со счетом 2:1 обыграли "Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

В составе "Ромы" голы забили Николо Дзаньоло (19) и Джордан Верету (55, с пенальти). У "Наполи" отличился Аркадиуш Милик (72). На 26-й минуте пенальти в ворота "Наполи" не сумел реализовать Александр Коларов, удар защитника отразил голкипер Алекс Мерет. На шестой добавленной ко второму тайму минуте за вторую желтую карточку с поля был удален турецкий полузащитник "Ромы" Мерт Четин.

"Рома" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка после 11 матчей. "Наполи" идет седьмым, имея в активе 18 очков после 11 встреч.

В следующем туре 10 ноября "Рома" на выезде сыграет с "Пармой", 7 ноября римский клуб в гостях встретится с немецкой "Боруссией" (Мёнхенгладбах) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы. "Наполи" в 12-м туре первенства страны сыграет дома с "Дженоа", а 5 ноября дома встретится с австрийским "Зальцбургом" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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