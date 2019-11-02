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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по хоккею на траве не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры - 2020

Россияне проиграли оба матча команде Индии

ТАСС, 2 ноября. Сборная России по хоккею на траве проиграла команде Индии со счетом 1:7 во втором матче отбора на летние Олимпийские игры 2020 года. Встреча прошла в индийской Калинге.

В составе индийской команды голами отметились Лалит Упадхай (17-я минута), Акашдип Сингх (23, 29), Нилаканта Шарма (47), Рупиндер Сингх (48, 59) и Амит Рохидас (60), у россиян отличился Алексей Соболевский (1).

Обладатель лицензии определялся по результатам двух матчей. В первой встрече россияне проиграли соперникам со счетом 2:4.

Ранее женская сборная России по хоккею на траве не сумела отобраться на Олимпийские игры, проиграв в двухматчевом противостоянии команде Австралии (2:4, 0:5).

Мужская сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх. Сборная СССР дважды принимала участие в соревнованиях, на Олимпиаде 1980 года в Москве команда стала бронзовым призером соревнований.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, соревнования по хоккею на траве - с 25 июля по 7 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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