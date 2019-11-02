СКА на домашней площадке проиграл "Локомотиву" в матче КХЛ

ТАСС, 2 ноября. Петербургский СКА со счетом 1:2 уступил ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе "Локомотива" шайбы забросили Николай Коваленко (39-я минута) и Стефан Да Коста (45). У СКА отличился Йонас Кемппайнен (28). Форвард СКА Илья Каблуков на 40-й минуте встречи за удар головой соперника получил дисциплинарный штраф до конца игры.

"Локомотив" одержал вторую победу над СКА в текущем регулярном чемпионате КХЛ, 26 октября ярославский клуб также на выезде победил СКА в овертайме со счетом 4:3.

"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 24 матчей. СКА идет четвертым, имея в активе 30 очков после 26 встреч.

В следующем матче 3 ноября СКА на домашней площадке примет рижское "Динамо", "Локомотив" днем позднее дома встретится с владивостокским "Адмиралом".