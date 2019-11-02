СКА на домашней площадке проиграл "Локомотиву" в матче КХЛ

ТАСС, 2 ноября. Петербургский СКА со счетом 1:2 уступил ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе "Локомотива" шайбы забросили Николай Коваленко (39-я минута) и Стефан Да Коста (45). У СКА отличился Йонас Кемппайнен (28). Форвард СКА Илья Каблуков на 40-й минуте встречи за удар головой соперника получил дисциплинарный штраф до конца игры.
"Локомотив" одержал вторую победу над СКА в текущем регулярном чемпионате КХЛ, 26 октября ярославский клуб также на выезде победил СКА в овертайме со счетом 4:3.
"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка после 24 матчей. СКА идет четвертым, имея в активе 30 очков после 26 встреч.
В следующем матче 3 ноября СКА на домашней площадке примет рижское "Динамо", "Локомотив" днем позднее дома встретится с владивостокским "Адмиралом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|24
|16
|1
|2
|0
|1
|4
|78-32
|39
|2
|Динамо Мск
|24
|13
|1
|0
|2
|1
|7
|64-51
|31
|3
|Витязь
|24
|11
|1
|3
|2
|2
|5
|57-45
|34
|4
|СКА
|26
|9
|2
|2
|2
|2
|9
|60-54
|30
|5
|Спартак
|26
|9
|1
|3
|1
|3
|9
|67-67
|30
|6
|Торпедо
|26
|8
|4
|1
|1
|0
|12
|66-67
|27
|7
|Йокерит
|23
|8
|3
|1
|0
|3
|8
|62-62
|27
|8
|Локомотив
|24
|9
|2
|1
|0
|0
|12
|58-61
|24
|9
|Сочи
|24
|7
|1
|0
|1
|4
|11
|49-62
|21
|10
|Северсталь
|25
|4
|1
|3
|2
|3
|12
|51-67
|21
|11
|Динамо Мн
|23
|4
|2
|0
|3
|3
|11
|53-70
|18
|12
|Динамо Р
|24
|5
|3
|0
|0
|0
|16
|40-79
|16