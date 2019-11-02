Соперник "Зенита" по Лиге чемпионов "Лейпциг" забил восемь мячей "Майнцу"

ТАСС, 2 ноября. "Лейпциг" разгромил "Майнц" со счетом 8:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

Голы забили Марсель Забитцер (5-я минута), Тимо Вернер (30, 48, 87), Кристофер Нкунку (35), Марсель Хальстенберг (39), Юссуф Поульсен (44) и Норди Мукиеле (50).

Вернер стал вторым футболистом после румына Йонела Ганя, кто забил три гола и отдал три голевые передачи в матче чемпионата Германии. Ганя отличился, выступая за "Штутгарт", 3 февраля 2001 года в игре против "Кайзерслаутерна" (6:1).

"Лейпциг" одержал первую победу в пяти последних матчах чемпионата Германии. В турнирной таблице клуб занимает третью строчку с 18 очками. "Майнц" находится на 13-м месте, набрав девять очков.

В следующем туре "Лейпциг" в гостях сыграет с берлинской "Гертой" 9 ноября, "Майнц" в тот же день встретится дома с клубом "Унион Берлин".

В Лиге чемпионов "Лейпциг" выступает в группе G, где лидирует с 6 очками после трех матчей. "Зенит" и французский "Лион" набрали по 4 очка, португальская "Бенфика" - 3. Первый матч между командами, который прошел 23 октября в Германии, завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, вторая игра пройдет 5 ноября в Санкт-Петербурге.