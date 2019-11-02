Даугавиньш: пауза на матчи Еврохоккейтура наступила для "Спартака" своевременно

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Перерыв в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), связанный с матчами Евротура, наступил вовремя для игроков "Спартака". Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Каспарс Даугавиньш.

В субботу "Спартак" на своем льду уступил "Адмиралу" со счетом 3:4 и прервал серию из шести побед подряд. Следующий матч "Спартак" проведет 12 ноября с ЦСКА.

"Когда много выигрываешь, приходит уверенность. Но график у нас был не самый легкий, как и у всей лиги. Когда устаешь, то теряется концентрация, выскакивают мелочи и недоработки. Думаю, что пауза наступила вовремя", - отметил Даугавиньш.

"Во втором периоде смогли выйти вперед, а на третий период потеряли концентрацию. Во втором периоде мы здорово играли, что завело "Адмирал", потому что они тоже играли хорошо, но провалили концовку периода. В третьем они вышли заряженными и нас наказали за удаления", - добавил хоккеист.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 26 матчей.