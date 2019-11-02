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Футбол в Испании

"Барселона" проиграла "Леванте" в гостевом матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу валенсийского клуба

ТАСС, 2 ноября. Футболисты "Барселоны" со счетом 1:3 уступили "Леванте" в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Валенсии на стадионе "Сьюдад де Валенсия".

В составе победителей голы забили Хосе Кампанья (61-я минута), Борха Майораль (63), права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", и Неманья Радоя (66). У "Барселоны" отличился Лионель Месси (38, с пенальти). Месси забил 500-й гол в карьере левой ногой, всего в активе аргентинского форварда 609 голов в 696 матчах во всех турнирах.

Последний раз в чемпионате Испании "Леванте" обыгрывал "Барселону" 13 мая 2018 года, тогда встреча в Валенсии завершилась со счетом 5:4. Всего команды провели между собой 33 матча, "Барселона" одержала 24 победы, "Леванте" выиграл в пятый раз, еще четыре встречи завершились ничейным результатом

"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 очка после 10 матчей. "Леванте" располагается на 12-й строчке, имея в активе 14 очков после 11 встреч.

В следующем туре 9 ноября подопечные Эрнесто Вальверде на домашнем поле примут "Сельту", 5 ноября "Барселона" дома сыграет с чешской "Славией" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Леванте" в 13-м туре первенства страны 10 ноября сыграет на выезде с "Атлетиком".

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