Федерация хоккея на траве считает неудовлетворительным результат россиян в отборе на ОИ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею на траве показала неудовлетворительный результат в матчах квалификационного отбора на Олимпийские игры 2020 года против команды Индии. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России Никита Юкляевских.

Россияне не сумели завоевать лицензию на Игры-2020. Обладатель путевки определялся по сумме двух матчей, российская сборная проиграла обе встречи (2:4, 1:7).

"Не получилось, результат неудовлетворительный, - сказал Юкляевских. - Но я считаю, что есть прогресс, особенно по сравнению с играми в июне, когда мы проиграли Индии со счетом 0:10. Сегодня выиграли первую четверть, но физические кондиции, как мне кажется, не позволили удачно довести матч".

Женская сборная России также не смогла завоевать олимпийскую лицензию, проиграв в квалификации команде Австралии. "Если подводить итоги по обеим сборным, то в разы больше занимающихся хоккеем на траве что в Австралии, что в Индии и других хоккейных странах, у них в разы больше полей, больше клубов и больше соревновательной практики за сборные и за клубы, - отметил собеседник агентства. - В следующем сезоне, так как он будет олимпийским, официальных соревнований для взрослых сборных не запланировано, было бы хорошо организовывать различные турниры. Тогда уже должно быть развитие".

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, соревнования по хоккею на траве - с 25 июля по 7 августа.