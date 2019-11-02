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ATP

Российские теннисисты Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Париже в парном разряде

В финале россиянам будут противостоять французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов победили хорвата Ивана Додига и словака Филипа Полашека в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 11:9 в пользу россиян. В другом полуфинале французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю победили немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса - 7:6 (7:1), 6:0.

Рублев занимает 158-е место в парном рейтинге АТР, в активе 22-летнего теннисиста победа на Кубке Кремля в 2015 году в паре с Дмитрием Турсуновым. На турнирах серии Большого шлема Рублев доходил до третьего раунда Открытого чемпионата США (2017) в паре с Хачановым.

Хачанов располагается на 194-м месте мирового рейтинга. 23-летний Хачанов не становился победителем турниров в парном разряде, в 2018 году в паре с Рублевым он дошел до финала турнира серии "Мастерс" в Майами. В 2018 году Хачанов стал победителем турнира в Париже в одиночном разряде.

Финал пройдет 3 ноября. Призовой фонд соревнований составляет €5,2 млн.

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