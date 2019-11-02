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Футбол в России

Кикнадзе: ничья на выезде с "Уфой" не является смертельным результатом

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Выездной матч 15-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы" получился непростым для "Локомотива", но ничья не является смертельным результатом. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе.

"Локомотив" в субботу на выезде сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1. На гол нападающего железнодорожников Эдера хозяева поля ответили точным одиннадцатиметровым ударом в исполнении форварда Ловро Бизяка. Пенальти был назначен за фол полузащитника гостей Гжегожа Крыховяка на защитнике Артеме Голубеве.

"Тяжелая, напряженная игра, "Уфа" не в первый раз отбирает очки у лидеров. Молодцы - их можно только поздравить, - сказал Кикнадзе. - Будем двигаться дальше, очко на выезде - не смертельно".

Также гендиректор "Локомотива" согласился с недоумением главного тренера команды Юрия Семина, который на послематчевой пресс-конференции отметил, что арбитр встречи Евгений Турбин показал его команде восемь предупреждений, хотя его команда всего 12 раз нарушила правила. "Безусловно, согласен! Это математическая загадка, арифметическая даже", - отметил он.

На вопрос о том, как команда будет готовиться к матчу против итальянского "Ювентуса" в Лиге чемпионов, который состоится в Москве 6 ноября, после встречи на тяжелом поле, ответил: "С улыбкой, с радостью - хороший матч предстоит".

После 15 матчей "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет три очка. "Уфа" с 17 очками занимает восьмое место. В 16-м туре железнодорожники 10 ноября дома сыграют с "Краснодаром", уфимцы в этот же день на выезде встретятся с "Оренбургом".

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