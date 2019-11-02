Дзюба надеется, что ничья с ЦСКА послужит уроком для "Зенита" перед игрой с "Лейпцигом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил надежду на то, что не слишком удачная игра петербуржцев в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА послужит уроком для команды перед игрой группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом". Таким мнением Дзюба поделился с журналистами.

"Зенит" на своем поле сыграл с ЦСКА вничью со счетом 1:1. На 54-й минуте встречи за вторую желтую карточку главный арбитр Михаил Вилков удалил с поля полузащитника ЦСКА Яку Бийола.

"Мы недовольны результатом, - заявил Дзюба. - Сегодня мы доминировали, но, к сожалению, не смогли забить свои моменты, пропустили необязательный гол, несвойственный для нас. ЦСКА, понятное дело, приехал играть от обороны, у них было восемь человек в штрафной своей, и понятно, что у них был план не проиграть. Их можно поздравить, потому что они сражались, бились на каждом участке поля, хорошо цеплялись впереди".

5 ноября "Зенит" дома сыграет с немецким "Лейпцигом" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Мы скорее потеряли два очка, нежели приобрели одно. В перерыве был разговор на повышенных тонах, потому что мы не должны пропускать такие мячи, так и еще под занавес тайма. Это будет для нас уроком перед матчем с "Лейпцигом", еще и "Локомотив" сыграл вничью (с "Уфой" 1:1 - прим. ТАСС), но будем мыслить позитивно", - заключил Дзюба.

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос также заявил, что недоволен результатом. "Мы играли лучше, атаковали больше, к сожалению, забили только один раз, ЦСКА играл в пять защитников, поэтому возникали трудности, чтобы доставить мяч вперед. После удаления соперник закрылся, но мы воспользовались возможностью, забили гол, однако у нас было как минимум три явных шанса, что забить еще. Сейчас надо отдохнуть, сделать выводы и идти дальше", - заявил футболист.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 15 матчей.