Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дзюба надеется, что ничья с ЦСКА послужит уроком для "Зенита" перед игрой с "Лейпцигом"

Встреча с армейцами завершилась со счетом 1:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил надежду на то, что не слишком удачная игра петербуржцев в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА послужит уроком для команды перед игрой группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом". Таким мнением Дзюба поделился с журналистами.

"Зенит" на своем поле сыграл с ЦСКА вничью со счетом 1:1. На 54-й минуте встречи за вторую желтую карточку главный арбитр Михаил Вилков удалил с поля полузащитника ЦСКА Яку Бийола.

"Мы недовольны результатом, - заявил Дзюба. - Сегодня мы доминировали, но, к сожалению, не смогли забить свои моменты, пропустили необязательный гол, несвойственный для нас. ЦСКА, понятное дело, приехал играть от обороны, у них было восемь человек в штрафной своей, и понятно, что у них был план не проиграть. Их можно поздравить, потому что они сражались, бились на каждом участке поля, хорошо цеплялись впереди".

5 ноября "Зенит" дома сыграет с немецким "Лейпцигом" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Мы скорее потеряли два очка, нежели приобрели одно. В перерыве был разговор на повышенных тонах, потому что мы не должны пропускать такие мячи, так и еще под занавес тайма. Это будет для нас уроком перед матчем с "Лейпцигом", еще и "Локомотив" сыграл вничью (с "Уфой" 1:1 - прим. ТАСС), но будем мыслить позитивно", - заключил Дзюба.

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос также заявил, что недоволен результатом. "Мы играли лучше, атаковали больше, к сожалению, забили только один раз, ЦСКА играл в пять защитников, поэтому возникали трудности, чтобы доставить мяч вперед. После удаления соперник закрылся, но мы воспользовались возможностью, забили гол, однако у нас было как минимум три явных шанса, что забить еще. Сейчас надо отдохнуть, сделать выводы и идти дальше", - заявил футболист.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 15 матчей.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции, Загитова - вторая
Третье место заняла Мэрайя Белл из США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС