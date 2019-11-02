Хусаинов: судье Вилкову дважды не хватило духа удалить игрока ФК "Зенит" в матче с ЦСКА

"Зенит" и ЦСКА в субботу в Санкт-Петербурге сыграли вничью - 1:1. На гол полузащитника гостей Николы Влашича хозяева поля ответили точным ударом в исполнении хавбека Александра Ерохина.

По мнению эксперта, главный арбитр матча Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. В первом тайме иранский форвард шипами бутсы наступил на икру полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, а во втором в подобной ситуации прямой ногой ударил защитника гостей Хёрдура Магнуссона.

"И первая красная карточка, и вторая должны были быть, - сказал Хусаинов. - В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было. А если увидел, но ничего не сделал, значит испугался удалять на седьмой минуте. Это бывает, когда, как говорится, не хватило духа".

"В концовке был точно такой же эпизод, хамский, - заявил он. - Азмун заслуживал только красной карточки. Это подчеркивает, что судья несправедливо относится к участникам матча".

Специалист отметил, что Вилков не оправдал его ожиданий относительно уровня судейства матча "Зенит" - ЦСКА. "Было ожидание, что арбитр не будет вмешиваться в ход игры своими решениями. К сожалению, надежды не оправдались", - подчеркнул эксперт.

Игрок ЦСКА был удален несправедливо

В начале второго тайма с интервалом в три минуты две желтые карточки получил полузащитник гостей Яка Бийол. В эпизоде со вторым предупреждением и последовавшим за ним удалением он ногой задел голову хавбека соперников Вильмара Барриоса, который головой пытался сыграть в мяч, который обрабатывал соперник.

"На мой взгляд, удаление не справедливое, - сказал Хусаинов. - Футбол происходит от английских слов foot и ball, "нога" и "мяч". В этом эпизоде игрок ЦСКА Бийол пытался сыграть в мяч, который находился ниже уровня головы, на уровне груди. Футболист "Зенита" Барриос выскакивал из-за спины и играл головой в мяч опасно по отношению к себе".

"Это примерно так, как игрок, оказавшийся на пятой точке на газоне, зажимает мяч двумя ногами - он, вроде, мяч держит, но играет опасно по отношению к себе. Это наказывается свободным ударом. Точно также и тут - игрок "Зенита" действовал опасно по отношению к себе", - резюмировал специалист.