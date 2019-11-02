Главный тренер клуба КХЛ "Трактор" Скудра отправлен в отставку

ТАСС, 2 ноября. Латвийский специалист Петерис Скудра отправлен в отставку с должности главного тренера челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба "Трактора".

В субботу "Трактор" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

"В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить "Трактор" принял Владимир Владимирович Юрзинов (младший), соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск, - сообщает пресс-служба команды. - Наши болельщики заслуживают видеть победы, и "Трактор" уже сегодня обязан быть в зоне плей-офф. Наша цель не изменилась - это борьба за Кубок Гагарина, но для этого нужно набирать очки в каждом матче".

Под руководством 46-летнего специалиста "Трактор" в текущем сезоне одержал 10 побед, при этом уступив в 17 матчах. После 27 игр "Трактор" занимает 11-ю строчку Восточной конференции с 22 очками в активе. Скудра был назначен главным тренером 19 апреля 2019 года, подписав однолетний контракт. В качестве главного тренера он дебютировал в апреле 2013 года, возглавив нижегородское "Торпедо", под его руководством команда дошла до второго раунда плей-офф в сезоне-2015/16.

Новым главным тренером "Трактора" назначен Владимир Юрзинов - младший. Последним клубом 54-летнего россиянина была новосибирская "Сибирь", с которой в сезоне-2017/18 он стал девятым на Востоке по итогам регулярного чемпионата, не сумев выйти в плей-офф. Также Юрзинов тренировал ярославский "Локомотив", воскресенский "Химик", нижегородское "Торпедо", череповецкую "Северсталь", уфимский "Салават Юлаев" и пекинский "Куньлунь". Лучшим достижением тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина с "Салаватом Юлаевым" по итогам сезона-2013/14.

В следующем матче "Трактор" 12 ноября встретится в гостях с магнитогорским "Металлургом".