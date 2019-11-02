Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции, Загитова - вторая

В начале программы 17-летней Загитовой был заявлен каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, при выполнении первого прыжка фигуристка допустила падение, однако позднее Загитова исполнила каскад "одиночный лутц + тройной риттбергер".

Российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. На первом этапе в США победу одержала Анна Щербакова, а третье место заняла Елизавета Туктамышева. Второй этап, который прошел в Канаде, выиграла Александра Трусова, установив мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по общей сумме (241,02). Все победительницы этапов серии Гран-при являются ученицами группы Этери Тутберидзе.

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер Игр 2018 года в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Этап Гран-при во Франции завершится в субботу произвольными программами спортивных пар.