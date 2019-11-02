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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции, Загитова - вторая

Третье место заняла Мэрайя Белл из США
Алена Косторная EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Алена Косторная
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236,00 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89). Россиянка Мария Сотскова заняла последнее, 11-е место (144,89).

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В начале программы 17-летней Загитовой был заявлен каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, при выполнении первого прыжка фигуристка допустила падение, однако позднее Загитова исполнила каскад "одиночный лутц + тройной риттбергер".

Российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. На первом этапе в США победу одержала Анна Щербакова, а третье место заняла Елизавета Туктамышева. Второй этап, который прошел в Канаде, выиграла Александра Трусова, установив мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по общей сумме (241,02). Все победительницы этапов серии Гран-при являются ученицами группы Этери Тутберидзе.

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, она является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер Игр 2018 года в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Этап Гран-при во Франции завершится в субботу произвольными программами спортивных пар.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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