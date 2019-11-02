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Серия Гран-при по фигурному катанию

Тарасова: фигурист Самарин может претендовать на высокие результаты при отсутствии ошибок

Россиянин занял второе место на этапе Гран-при во Франции
Татьяна Тарасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский фигурист Александр Самарин сможет добиться самых высоких результатов, если не будет допускать ошибок. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

В субботу мужчины представили произвольные программы в рамках третьего в сезоне этапа Гран-при, который проходит во французском Гренобле. Самарин, шедший на втором месте после короткой программы, в произвольной чисто исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, однако затем допустил падение на четверном флипе. Также фигурист упал на лутце в три оборота, однако в итоговом протоколе с результатом 265,10 балла стал вторым. Выиграл турнир двукратный чемпион мира американец Натан Чен (297,16).

"Саша может и должен кататься лучше, он немного сорвал, вчера он сделал лутц-тулуп и флип (в короткой программе Самарин также выполнил каскад четверной лутц-тройной тулуп и четверной флип, при этом не допустив падений на элементах - прим. ТАСС), а сегодня не сумел, - сказала Тарасова. - Флип у него еще не наработан до такой степени, но это все сложные вещи, сегодня ошибался и Чен. Но Саша еще не Чен, поэтому ему ошибаться нельзя, а если он не будет ошибаться, он сможет претендовать на большие медали. И хочется ему этого пожелать".

Самарин провел первый этап Гран-при в текущем сезоне, в следующий раз россиянин выступит на этапе серии в Москве, который пройдет 15-17 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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