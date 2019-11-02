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Серия Гран-при по фигурному катанию

Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при во Франции

Второе место заняла российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
Анастасия Мишина и Александр Галлямов EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходили во французском Гренобле.

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По итогам двух программ фигуристы набрали 207,58 балла. Второе место заняла российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56), третьими стали американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (199,40).

Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19. Павлюченко и Ходыкин дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при. Также на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров 2018 года.

Ранее на первом этапе Гран-при в США Павлюченко и Ходыкин также заняли второе место. Таким образом, результат на этапе Гран-при во Франции позволил российской паре квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Следующий этап пройдет 8-10 ноября в китайском Чунцине.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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