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Формула-1

Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-е время

ТАСС, 3 ноября. Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при США - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг Боттас проехал за 1 минуту 32,029 секунды. Второе место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель (+0,012), третьим стал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,067). Британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", который в воскресенье может оформить шестой чемпионский титул, показал пятое время (+0,292).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 13-е место, его напарник по команде француз Пьер Гасли стал десятым.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 22:10 мск.

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Формула-1
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