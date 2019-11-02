Виктор Ан стал вторым на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в США

ТАСС, 3 ноября. Российский шорт-трекист Виктор Ан занял второе место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Шестикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 39,961 секунды. Победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон (39,729), третьим стал венгр Шаоан Лю (40,006).

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на понедельник.